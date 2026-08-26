नोएडा में 17वीं मंजिल से गिरकर 11 साल के बच्चे की मौत, संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 78 स्थित हाइड पार्क सोसायटी में बुधवार देर शाम 17वीं मंजिल की बालकनी से गिरकर 11 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। शुरुआती जांच में फ्लैट की बालकनी से नीचे झांकने के दौरान संतुलन बिगलने पर गिरना बताया जा रहा था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

सोसायटी के आर टावर में फ्लैट नंबर 1703 में रोहित सिंग्ला पत्नी, बेटी व बेटे संग रहते हैं। वह और उनकी पत्नी आइटी कंपनी कार्यालय में नौकरी करते हैं। वर्क फ्रॉम होम के चलते रोहित घर पर ही रहते हैं। शाम करीब साढ़े छह बजे पार्क फेसिंग वाली बालकनी में 11 वर्षीय बेटा आरव संग खेल रहे थे।

ऑफिस की कॉल आने पर अंदर कमरे में आ गए। आरव पार्क में खेल रहे दोस्तों को नीचे देखकर बात करने लगा। इसी बीच उसका संतुलन बिगड़ा और वह नीचे आ गिरा। वहां घूम रहे लोगों ने शोर मचाया और गार्ड की मदद से घायल बच्चे को नजदीक के प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचे।