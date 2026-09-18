निठारी कांड: D-5 कोठी खंडहर में तब्दील, इस 'भूत बंगले' में ही रहते थे पंधेर और सुरेंद्र कोली

जागरण संवाददाता, नोएडा। दिसंबर 2006 में निठारी कांड से चर्चा में आई नोएडा सेक्टर-31 स्थित डी फाइव कोठी, वर्तमान में खंडहर में तब्दील हो चुकी है।

इसी कोठी में मोहिंदर पंधेर अपने नौकर सुरेंद्र कोली के साथ रहता था। करीब 19 साल से कोठी बंद पड़ी है।

वहीं, स्थानीय लोगों ने बताया कि कोठी करीब 350 मीटर के भूखंड पर बनी है। काफी समय से यहां कोई नहीं रहता है। कोठी के आगे अब ठिये लगते हैं या लोग वाहन खड़े करते हैं।