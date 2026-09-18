'कोली कर सकता था निठारी कांड का खुलासा, पंधेर ने मरवा दिया'
निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली की हरिद्वार में संदिग्ध मौत पर पीड़ित बच्ची ज्योति के माता-पिता ने सवाल उठाए ...और पढ़ें
HighLights
सुरेंद्र कोली की संदिग्ध मौत पर पीड़ित परिवार ने सवाल उठाए।
ज्योति के माता-पिता ने मोनिंदर पंधेर पर हत्या का आरोप लगाया।
कोली निठारी कांड के राज खोल सकता था, इसलिए मारा गया।
जागरण संवाददाता, नोएडा। बहुचर्चित निठारी कांड के आरोपी रहे सुरेंद्र कोली ने हरिद्वार में संदिग्ध परिस्थितियों में शुक्रवार को फांसी लगाकर खुदकुशी करने मामले को लेकर कांड से संबंधित बच्ची ज्योति के पिता झब्बू लाल और उसकी मां सुनीता ने घटना पर सवालिया निशान लगाए हैं।
झब्बू लाल का कहना है कि सुरेंद्र कोली कभी भी निठारी कांड का खुलासा कर सकता था। इसका मोनिंदर पंधेर को अंदेशा था। उसने ही कोली को मरवाया है।
'ऐसा नहीं हो सकता'
झब्बू लाल ने इसके पीछे घरेलू क्लेश में आत्महत्या करने से साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता है। केस के शुरुआत में कोली ने बच्चों को मारना स्वीकार किया था।
सुनीता का कहना है कि हो सकता है कोली को लालच दिया गया था कि वह अपने ऊपर इल्जाम ले ले। इसके चलते वह जेल में रहा। अब जेल से बाहर आया था।
कोली को किए गए रकम देने के वादे पूरे नहीं किए गए। अब वह मांग कर रहा हो। रकम नहीं देने पर सभी को बताने की धमकी दे रहा हो। इसी डर के चलते उसकी हत्या की गई हो।
जेल में कर सकता था सुसाइड
झब्बू लाल का कहना है कि कोली चाहता तो जेल में भी उस तरह का कदम उठा सकता था। अब तो वह चाय की दुकान लगाकर खा कमा रहा था।
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