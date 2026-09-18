'कोली कर सकता था निठारी कांड का खुलासा, पंधेर ने मरवा दिया'

जागरण संवाददाता, नोएडा। बहुचर्चित निठारी कांड के आरोपी रहे सुरेंद्र कोली ने हरिद्वार में संदिग्ध परिस्थितियों में शुक्रवार को फांसी लगाकर खुदकुशी करने मामले को लेकर कांड से संबंधित बच्ची ज्योति के पिता झब्बू लाल और उसकी मां सुनीता ने घटना पर सवालिया निशान लगाए हैं।

झब्बू लाल का कहना है कि सुरेंद्र कोली कभी भी निठारी कांड का खुलासा कर सकता था। इसका मोनिंदर पंधेर को अंदेशा था। उसने ही कोली को मरवाया है। 'ऐसा नहीं हो सकता' झब्बू लाल ने इसके पीछे घरेलू क्लेश में आत्महत्या करने से साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता है। केस के शुरुआत में कोली ने बच्चों को मारना स्वीकार किया था।