जन्म लेते ही झाड़ियों में फेंका, ग्रेटर नोएडा में नवजात बच्ची की लाश नोचते मिले कुत्ते; CCTV खंगाल रही पुलिस

पत्थरों के बीच पड़े शव को कुत्ते नोंच रहे थे। सुबह टहलने निकले लोगों की नजर पड़ी तो उन्होंने कुत्तों को भगाकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
पत्थरों के बीच कैसे पहुंची नवजात?
ममता को शर्मसार करने वाली घटना ने इंसानियत को झकझोर दिया है। जिस बच्ची को मां की ममता और परिवार का सहारा मिलना चाहिए था, वह जन्म के कुछ समय बाद ही सुनसान सड़क किनारे लावारिस छोड़ दी गई।
लोगों का अनुमान है कि जीवित बच्ची को पत्थरों के बीच छिपाकर फेंका गया। आसपास मौजूद शिकारी कुत्ते ने उसे बाहर निकाला और नवजात के शरीर को नोच कर उसे मौत के घाट उतार दिया। लोगों ने किसी तरह कुत्तों को हटाते हुए पुलिस को मौके पर बुलाया।
नाल में लगी मिली निडिल
बच्ची की नाल में निडिल लगी मिली है। इससे पुलिस को आशंका है कि बच्ची का जन्म किसी अस्पताल में हुआ था और इसके बाद उसका शव यहां लाकर फेंका गया। पुलिस आसपास के अस्पतालों में जानकारी जुटाने के साथ सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है।
चर्चा है कि अनचाहे गर्भ के बाद बच्ची का जन्म हुआ, जिसके बाद बदनामी के डर से उसे सड़क किनारे फेंका गया। हालांकि, पुलिस जांच के बाद ही घटना की वास्तविक वजह सामने आएगी।
माता-पिता की तलाश में जुटी पुलिस
कोतवाली प्रभारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि नवजात के माता-पिता की जानकारी अभी नहीं मिली है। पुलिस जल्द घटना का पर्दाफाश करने के प्रयास में जुटी है।