Noida Crime News ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित तिलपता कंटेनर डिपो के समीप तीन लोगों ने एक युवक के पैर में गोली मार दी। एक आरोपित को शक है कि युवक उसकी पत्नी से बात करता है। इसी शक में घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Greater Noida: पत्नी से बात करने के शक में युवक को मारी गोली, अस्‍पताल में भर्ती

