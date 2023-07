नोएडा में बांध तक पहुंची यमुना, 15 किमी क्षेत्र को कराया गया खाली; हजारों लोग विस्थापन को हुए मजबूर

Yamuna Flood Alert डूब क्षेत्र में बने फार्म हाउस व नर्सरी में काम करने वाले हजारों लोगों को बाढ़ के कारण विस्थापित होना पड़ा है। प्रशासन की तरफ से डूब क्षेत्र में एहतियातन करीब पंद्रह किलोमीटर क्षेत्र को खाली कराया गया है। मौके पर राहत व खाद्य सामग्री बांटी जा रही है। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकाल रही है।

नोएडा में बांध तक पहुंची यमुना, 15 किमी क्षेत्र को कराया गया खाली

Your browser does not support the audio element.

HighLights बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकाल रही एनडीआरएफ की टीम नोएडा में ओखला बैराज से सेक्टर 168 तक हुआ जलभराव पुलिस व एनडीआरएफ ने निकाली गाय

नोएडा, वैभव तिवारी। Yamuna Flood Alert : डूब क्षेत्र में बने फार्म हाउस व नर्सरी में काम करने वाले हजारों लोगों को बाढ़ के कारण विस्थापित होना पड़ा है। प्रशासन की तरफ से डूब क्षेत्र में एहतियातन करीब पंद्रह किलोमीटर क्षेत्र को खाली कराया गया है। मौके पर राहत व खाद्य सामग्री बांटी जा रही है। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकाल रही है। लोग अपनी गृहस्थी लेकर दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। कई लोग पुस्ता रोड़ / बांध पर शरण ले ली है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा अन्य अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर रहे हैं। एंबुलेंस, अग्निशमन गाड़िया, पानी के टैंकर व खाद्य सामाग्री लोगों तक प्रशासन की तरफ से पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा। नोएडा में ओखला बैराज से सेक्टर 168 तक जलभराव हो गया है। बिहार , झारखंड व बंगाल से काम करने आए हैं लोग यमुना के डूब क्षेत्र में जलभराव के कारण बिहार, झारखंड व बंगाल से काम करने आए हजारों लोग वापस लौट रहे हैं। फार्म हाउस से लोग कीमती सामान लेकर लोग जा रहे हैं। पुलिस व एनडीआरएफ ने निकाली गाय डूब क्षेत्र में स्थित गोशाला से गायों को सुरक्षित निकालने का काम पुलिस एनडीआरएफ की टीम ने किया है। पुलिस लोगों को ट्रैक्टर से बाहर निकाल रही है। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का कार्य किया जा रहा है। राहत सामाग्री लोगों को बांटी जा रही है। मौके पर निरीक्षण भी किया जा रहा है। - मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी, गौतम बुद्धनगर

Edited By: Abhishek Tiwari