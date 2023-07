यमुना प्राधिकरण अच्छेजा बुजुर्ग के 125 किसानों को सोमवार को मुआवजा वितरित करेगा। प्राधिकरण ने सात जुलाई को अच्छेजा गांव में मुआवजा वितरण के लिए शिविर भी लगाया था लेकिन प्राधिकरण की ओर से मुआवजा वितरण के लिए दस्तावेज भी तैयार नहीं किए गए थे। इसलिए शिविर में केवल पासबुक खाता संख्या आदि एकत्र की गई। प्राधिकरण सोमवार को मुआवजा वितरण के लिए एक बार फिर शिविर लगाएगा।

ग्रेटर नोएडा: 125 किसानों को आज मिलेगा सौ करोड़ मुआवजा, सीधे खाते में भेजी जाएगी राशि

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवादाता। यमुना प्राधिकरण अच्छेजा बुजुर्ग के 125 किसानों को सोमवार को मुआवजा वितरित करेगा। किसानों को करीब सौ करोड़ रुपये मुआवजा वितरित किया जाएगा। गांव में शिविर लगाकर मुआवजा वितरित होगा। यमुना प्राधिकरण बोर्ड ने नौ गांवों के किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा बांटने पर सहमति दी है। इन गांवों की जमीन अधिग्रहण से जुड़ी याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट प्राधिकरण के पक्ष में फैसला दिया था। प्राधिकरण ने सात जुलाई को अच्छेजा गांव में मुआवजा वितरण के लिए शिविर भी लगाया था, लेकिन प्राधिकरण की ओर से मुआवजा वितरण के लिए दस्तावेज भी तैयार नहीं किए गए थे। इसलिए शिविर में केवल पासबुक, खाता संख्या आदि एकत्र की गई। प्राधिकरण सोमवार को मुआवजा वितरण के लिए एक बार फिर शिविर लगाएगा। प्राधिकरण सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि जिन किसानों के दस्तावेज तैयार हो चुके हैं, उन्हें मुआवजा राशि वितरित की जाएगी। मुआवजा राशि सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी।

