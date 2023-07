DDA के बाद यमुना प्राधिकरण भी बेचेगा 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर फ्लैट, 27 जुलाई स्कीम होगी लॉन्च; खास बातें

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद से यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में आवासीय संपत्ति की मांग काफी बढ़ी है। प्राधिकरण अधिकतर आवासीय भूखंड योजना ही निकालता रहा है। लेकिन इस बार निर्मित भवन की योजना निकालने की तैयारी है। योजना में 16 मंजिला इमारत में फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। इस खबर में जानें क्या है इसकी खासियत दाम से लेकर एरिया तक सबकुछ...

यमुना प्राधिकरण 27 जुलाई से ला रहा आवासीय स्कीम।

