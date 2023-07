ग्रेटर नोएडा में टोल मांगने पर महिला की दबंगई, बूथ में घुसकर महिला कर्मचारी के बाल नोंचे फिर कुर्सी से गिराया

महिला ने दंबगई दिखाते हुए महिला कर्मचारी के साथ मारपीट और गाली-गलौज की है। आरोपी महिला ने टोल शुल्क मांगने पर टोल बूथ में घुसकर महिला कर्मचारी के साथ मारपीट की है। यह पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपित महिला को हिरासत में ले लिया है। घटना दादरी थाना क्षेत्र के लुहारली टोल की बताई जा रही है।

ग्रेटर नोएडा में टोल मांगने पर महिला की दबंगई

Your browser does not support the audio element.

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में टोल कर्मियों के साथ बदसलूकी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामले में एक महिला ने दंबगई दिखाते हुए महिला टोल कर्मचारी के साथ मारपीट और गाली-गलौज की है। जानकारी के मुताबिक, आरोपी महिला ने टोल शुल्क मांगने पर टोल बूथ में घुसकर महिला कर्मचारी के साथ मारपीट की है। यह पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपित महिला को हिरासत में ले लिया है। घटना दादरी थाना क्षेत्र के लुहारली टोल की बताई जा रही है। वीडियो हो रहा वायरल महिला टोल कर्मी के साथ मारपीट और गाली-गलौज का 49 सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि टोल प्लाजा पर आरोपी महिला ने दबंगई दिखाते हुए टोल केबिन में घुसकर महिला कर्मी को डराया-धमकाया और उसके बाल नोंचे, मुंह दबाया और फिर कुर्सी से नीचे गिरा दिया। बताया जा रहा है कि यह वारदात आज यानी सोमवार की है। वहीं, पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में टोल मांगने पर महिला की दबंगई, बूथ में घुसकर महिला कर्मचारी से की बदसलूकी pic.twitter.com/2wKAhRs3jH— Abhishek Tiwari (@abhishe_tiwary) July 17, 2023

Edited By: Abhishek Tiwari