Noida: ''2024 के लिए तैयार है हम'', कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक के बाद बोले BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष

नोएडा, जागरण संवाददाता। नोएडा के सेक्टर 51 में बीजेपी की टिफिन बैठक हुई, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक में नड्डा के साथ जिले के भाजपा के सभी नेता भी उस्थित थे। इस बैठक के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि उनकी पार्टी 2024 के चुनाव के लिए बिलकुल तैयार है।

#WATCH | Today, I held talks with party workers on how to strengthen the party and also reviewed how they are working to make the public aware of the govt schemes. We are ready for all elections including 2024 polls: BJP President JP Nadda at a 'Tiffin Meeting' in UP's Noida pic.twitter.com/6SNjVRRyPt