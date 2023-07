Noida: मुठभेड़ में मारे गए बदमाश की तेरहवीं पर न जाना ग्रामीणों को पड़ा भारी, पूर्व प्रधान के भाई को पीटा

छह माह पूर्व मुठभेड़ में मारे गए कुख्यात बदमाश मनोज नंगला की तेरहवीं में नहीं आने के कारण बदमाश के भाई ने अपने साथी के साथ गांव के पूर्व प्रधान के भाई को लाठी-डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। अन्य ग्रामीणों के आने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। घटना की रिपोर्ट कोतवाली में नामजद कराई गई है। पुलिस आरोपितों की तलाश में लगी है।

मुठभेड़ में मारे गए बदमाश की तेरहवीं पर न जाना ग्रामीणों को पड़ा भारी, पूर्व प्रधान के भाई को पीटा

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। करीब छह माह पूर्व मुठभेड़ में मारे गए कुख्यात बदमाश मनोज नंगला की तेरहवीं में नहीं आने के कारण बदमाश के भाई ने अपने साथी के साथ गांव के पूर्व प्रधान के भाई को लाठी-डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। अन्य ग्रामीणों के आने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। घटना की रिपोर्ट कोतवाली में नामजद कराई गई है। पुलिस आरोपितों की तलाश में लगी है। पुलिस ने बताया कि कोतवाली दादरी क्षेत्र के नंगला नैनसुख गांव में पूर्व प्रधान राजवीर सिंह भाटी परिवार के साथ रहते हैं। करीब एक सप्ताह पूर्व प्रधान का भाई सत्यवीर पैदल गांव जा रहा था। जब वह गांव के सामने स्विंग पुल के पास पहुंचा तो स्कूटी पर सवार होकर बदमाश मनोज नंगला का भाई मुकेश भाटी अपने साथी के साथ आ रहा था। मुकेश ने सत्यवीर के पास आकर स्कूटी रोक दी व गाली गलोच करते हुए कहा कि मेरे भाई की तेरहवीं में क्यों नहीं आए थे। गाली गलोच का विरोध करने पर लाठी-डंडों से सतवीर पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वह बेहोश होकर गिर गया। शोर मचाने पर आसपास के लोग आ गए, जिन्हें देखकर स्कूटी सवार फरार हो गए। घायल को स्वजन सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए ले गए। घटना की तहरीर पुलिस को दी गई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

Edited By: Geetarjun