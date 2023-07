राहत की खबर: ग्रेटर नोएडा से सहारनपुर, कासगंज, बरसाना सहित नौ नए रूट पर जल्द दौड़ेंगी बसें, पढ़ें पूरी डिटेल

Noida News नई बसों के आने से अब यात्रियों को राहत मिलने वाली है। ग्रेटर नोएडा से यात्रा करने वाले यात्रियों को अब नोएडा और आनंद विहार के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यात्रियों को कासना स्थित ग्रेटर नोएडा डिपो और परी चौक से बसें मिल जायेगी। इस समय ग्रेटर नोएडा डिपो से 20 रूट पर बसों का संचालन होता है।

ग्रेटर नोएडा से सहारनपुर, कासगंज, बरसाना सहित नौ नए रूट पर जल्द दौड़ेंगी बसें

ग्रेटर नोएडा, अंकुर त्रिपाठी। ग्रेटर नोएडा से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। ग्रेटर नोएडा डिपो की ओर से नौ नए रूट पर बसों का संचालन अगले सप्ताह से शुरू होने वाला है। डिपो के बाड़े में 14 नई बसें आ गई है। इसके साथ ही सोमवार को नौ नई बसें और पहुंचने वाली है। ग्रेटर नोएडा डिपो को 23 नई बसों की सौगात मिली है। ग्रेटर नोएडा से यात्रा करने वाले यात्रियों को सहारनपुर,कासगंज, बाह, सादाबाद,बरसाना सहित अन्य रूट पर जाने के लिए नोएडा और आनंद विहार की ओर देखना पड़ता था। यात्रियों की ओर से काफी समय मांग की जा रही थी कि ग्रेटर नोएडा डिपो की बसें इन रूटों पर चलाई जाए,लेकिन बसों की संख्या कम होने के कारण इन रूटों पर बसों का संचालन शुरू नहीं हो पा रहा था। नई बसों के आने से अब यात्रियों को राहत मिलने वाली है। ग्रेटर नोएडा से यात्रा करने वाले यात्रियों को अब नोएडा और आनंद विहार के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यात्रियों को कासना स्थित ग्रेटर नोएडा डिपो और परी चौक से बसें मिल जायेगी। इस समय ग्रेटर नोएडा डिपो से 20 रूट पर बसों का संचालन होता है। नौ नए रूट शुरू हो जाने से 29 रूटों पर डिपो की ओर से संचालन किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा डिपो के स्टेशन अधीक्षक विष्णु दत्त शर्मा ने बताया कि 14 नई बसें डिपो में पहुंच आ गई है। सोमवार को नौ और नई बसें आने वाली है। सभी बसों के जा जाने के बाद नए रूट पर अगले सप्ताह से बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। डिपो से अब तक 135 बसों का संचालन किया जा रहा था। ग्रेटर नोएडा डिपो में 304 चालक और 272 परिचालक अपनी सेवाएं दे रहे है। इन रूटों पर दौड़ेगी बसें नोएडा से रामघाट,नोएडा से बरसाना,नोएडा से बाह,नोएडा से सादाबाद, आनंद विहार से चंदौसी वाया गजरौला, आनंद विहार से पटयाली वाया कासगंज, आनंद विहार से कालागढ़ वाया गजरौला, आनंद विहार से जलेसर और कश्मीरी गेट से सहारनपुर रूट पर बसों का संचालन शुरू होगा। ग्रेटर नोएडा डिपो नौ नए रूट पर बसों का संचालन शुरू करने वाला है। बसें डिपो में खड़ी है। फास्ट ट्रैक लगते ही बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। - ललित कुमार श्रीवास्तव, एआरएम ग्रेटर नोएडा डिपो

Edited By: Abhishek Tiwari