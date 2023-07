UP News: योगी सरकार की नई पहल, नगरीय निकायों में निगरानी के लिए बनेंगे नोडल अधिकारी; सफाई की होगी निगरानी

नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने सभी नगरीय निकायों में साफ-सफाई सुंदरीकरण व कूड़ा उठान के साथ विकास कार्यों की निगरानी के लिए शीघ्र ही नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे कार्यों की गुणवत्ता का पता चल सकेगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में संचारी रोग जलजनित बीमारियों बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है।

नगरीय निकायों में निगरानी के लिए बनेंगे नोडल अधिकारी

