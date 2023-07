Noida News बीटा दो कोतवाली क्षेत्र के साइट फोर स्थित ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक एसएस भसीन के खिलाफ धोखाधड़ी के दो अलग-अलग मुकदमें दर्ज किए गए हैं। आरोप है कि निवेशक से रकम लेने के बाद भी तय समय पर दुकान पर कब्जा नहीं दिया गया। रकम वापस मांगने पर पीड़ितों को जान से मारने की धमकी दी गई।

ग्रेटर नोएडा: ग्रैंड वेनिस बिल्डर पर धोखाधड़ी के दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। बीटा दो कोतवाली क्षेत्र के साइट फोर स्थित ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक एसएस भसीन के खिलाफ धोखाधड़ी के दो अलग-अलग मुकदमें दर्ज किए गए हैं। आरोप है कि निवेशक से रकम लेने के बाद भी तय समय पर दुकान पर कब्जा नहीं दिया गया। रकम वापस मांगने पर पीड़ितों को जान से मारने की धमकी दी गई। दर्ज कराए गए पहले मुकदमे में मीनाक्षी शर्मा ने कहा है कि उन्होंने वर्ष 2014 में ग्रैंड वेनिस माल में 5 दुकानें बुक कराई थी। इसकी एवज में डेढ़ करोड़ रुपए का भुगतान बिल्डर को किया था। इसके बाद भी उन्हें आज तक दुकान पर कब्जा नहीं मिला है। वहीं, दूसरा मुकदमा राजेंद्र सिंह ने दर्ज कराया है। उन्होंने माल में दुकान बुक कराई थी। इसके बदले 54 लाख का भुगतान किया था। उन्हें भी आज तक दुकान पर कब्जा नहीं मिला है। बीटा दो कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Edited By: Abhishek Tiwari