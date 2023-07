ग्रेटर नोएडा में अवैध रूप से रह रहे दो विदेशी नागरिक गिरफ्तार, ड्रग्स फैक्ट्री से कनेक्शन तलाश रही पुलिस

बीटा दो कोतवाली क्षेत्र स्थित कासा ग्रीन सोसाइटी में बिना वीजा व पासपोर्ट के नाइजीरिया के रहने वाले दो युवक रह रहे थे। छह महीने पहले उनकी वीजा की अवधि समाप्त हो गई थी। इसके बाद भी वह अवैध रूप से रह रहे थे। सोसायटी के लोगों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है।

ग्रेटर नोएडा में अवैध रूप से रह रहे दो विदेशी नागरिक गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। बीटा दो कोतवाली क्षेत्र स्थित कासा ग्रीन सोसाइटी में बिना वीजा व पासपोर्ट के नाइजीरिया के रहने वाले दो युवक रह रहे थे। छह महीने पहले उनकी वीजा की अवधि समाप्त हो गई थी। इसके बाद भी वह अवैध रूप से रह रहे थे। सोसायटी के लोगों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उनको उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। पुलिस का दावा है कि अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ जल्द ही अभियान चलाया जाएगा। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि जो विदेशी नागरिक पकड़े गए हैं उनका पूर्व में पकड़ी गई ड्रग्स फैक्ट्री से कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं है। पकड़े गए दोनों विदेशी नागरिकों की पहचान विलियम चूकिए और यूसुफ अहमद के रूप में हुई है।

Edited By: Abhishek Tiwari