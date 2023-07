Noida Vedvan Park: नोएडा के वेदवन पार्क के बाहर लगने वाले जाम का होगा सर्वे, एक सप्ताह में मिलेगी रिपोर्ट

नोएडा प्राधिकरण के नवनिर्मित वेदवन पार्क के आसपास एरिया में लगातार यातायात जाम की समस्या बढ़ गई। अचानक बढ़ी इस समस्या को लेकर नोएडा प्राधिकरण और यातायात पुलिस अधिकारी भी समझ नहीं पा रहे कि इस ओर इतने वाहन कहां से आ रहे है। ऐसे में गंभीर होती समस्या के स्थाई निदान के लिए नोएडा प्राधिकरण ने जाम का कारणों का पता लगाने का निर्णय लिया है।

Noida Vedvan Park: नोएडा के वेदवन पार्क के बाहर लगने वाले जाम का होगा सर्वे

