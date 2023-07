Greater Noida: बाबा बागेश्वर दरबार में मची भगदड़, कई लोग बेहोश होकर गिरे; बुजुर्ग और बच्चों को आईं गंभीर चोटें

बाबा बागेश्वर दरबार में भगदड़ मच गई है। बाबा के दरबार में आई भीड़ बेकाबू हो गई जिसके कारण कई लोग बेहोश होकर गिर गए और कई लोगों को गंभीर चोटें भी आईं हैं। बाबा बागेश्वर दरबार के आयोजन में हुई भगदड़ में भारी संख्या में बच्चे बुजुर्ग और महिला पहुंचे थे। पंडाल में कुछ लोगों को करंट लगा था जिसके कारण वहां पर अफरातफरी मच गई।

बाबा बागेश्वर दरबार में भगदड़ मच गई है। (फोटो- जागरण)

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। बाबा बागेश्वर दरबार में भगदड़ मच गई है। बाबा के दरबार में आई भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके कारण कई लोग बेहोश होकर गिर गए और कई लोगों को गंभीर चोटें भी आईं हैं। बाबा बागेश्वर दरबार के आयोजन में हुई भगदड़ में भारी संख्या में बच्चे, बुजुर्ग और महिला घायल हुए। पंडाल में कुछ लोगों को करंट लगा था, जिसके कारण वहां पर अफरातफरी मच गई। लोग करंट से बचने के लिए इधर-उधर भागे, जिसके कारण से भगदड़ मच गई। लोग इसके बाद बैरिकेड को कूदकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। इस बीच, पुलिस ने स्थिति को संभाला और लोगों को समझा-बुझाकर शांत किया। इसी पंडाल में पहले भी हुई थी धक्का-मुक्की बुधवार को सुबह दिव्य दरबार लगने से पहले ही तीनों पंडाल श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भर गए थे। इसके बाद भी श्रद्धालुओं का आना जारी रहा था। खाली मैदान में भी लोग डेरा जमाकर बैठ गए थे। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती देख पुलिसकर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ा । श्रद्धालुओं को प्रवेश द्वार पर रोक दिया गया था। वीवीआईपी पास लेकर दिव्य दरबार में अपनी अर्जी लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं को प्रवेश न मिलने पर पुलिसकर्मियों से उलझते दिखे। उमस भरी गर्मी से लोगों का बुरा हाल था। जगह न मिलने पर लोग पंडालों के भीतर ही आने-जाने वाले रास्तों पर बैठ गए, जिसकी वजह से और अव्यवस्था फैल गई थी। हालत बिगड़ने पर लोग चाहकर भी पंडाल से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जिसके कारण लोगों के बीच धक्का-मुक्की हुई थी।

