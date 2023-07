200 करोड़ की FD में जालसाजों की सेंधमारी के केस में बड़ी कार्रवाई, नोएडा प्राधिकरण के CFO को नोटिस जारी

प्राधिकरण की 200 करोड़ एफडी में जालसाजों की ओर से की गई सेंधमारी प्रकरण में बुधवार को बड़ी कार्रवाई हुई है। सेक्टर-62 स्थित बैंक आफ इंडिया की शाखा का अनियमित पक्ष लेने के आरोप में नोएडा प्राधिकरण के CFO को निलंबन करने का कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। बैंक ऑफ इंडिया की ओर में जमा की गई 200 करोड़ रुपए प्राधिकरण को वापस मिल गए है।

नोएडा प्राधिकरण के CFO को नोटिस जारी

