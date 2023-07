Noida: ATM मशीन में घुस गया सात फीट लंबा सांप, आसपास के लोगों में दहशत

सेक्टर-76 स्थित सिलिकॉन सिटी सोसाइटी के गेट नंबर-4 के पास बने एटीएम बूथ की मशीन में करीब सात फीट लंबा सांप घुसा गया। इससे लोग हैरत में पड़ गए। सोसाइटी के संतोष सिंह ने ट्वीट कर कहा कि एक सांप सोसाइटी के बेसमेंट में भी देखा गया था। इसके बाद एटीएम बूथ में भी सांप देखा गया जो एटीएम बूथ से निकलने का प्रयास कर रहा था।

ATM मशीन में घुस गया सात फीट लंबा सांप, आसपास के लोगों में दहशत

नोएडा, जागरण संवाददाता। सेक्टर-76 स्थित सिलिकॉन सिटी सोसाइटी के गेट नंबर-4 के पास बने एटीएम बूथ की मशीन में करीब सात फीट लंबा सांप घुसा गया। इससे लोग हैरत में पड़ गए। सोसाइटी के संतोष सिंह ने ट्वीट कर कहा कि एक सांप सोसाइटी के बेसमेंट में भी देखा गया था। इसके बाद एटीएम बूथ में भी सांप देखा गया, जो एटीएम बूथ से निकलने का प्रयास कर रहा था। जगह नहीं मिलने पर सांप एटीएम मशीन में घुस गया। मामले में सांप की सूचना ट्वीट करने पर यूपी पुलिस की तरफ से इवेंट आईडी जेनरेट कर लोगों को मदद का आश्वासन दिया गया। एटीएम में सांप की मौजूदगी को देखकर लोग डर गए। इस दौरान कोई भी व्यक्ति एटीएम में जाने से बचता रहा है। साथ ही लोगों ने एटीएम मशीन का उपयोग नहीं करने के लिए लोगों को सावधान किया है, ताकि लोग सुरक्षित रहें।

