Seema Haider: मोहब्बत है या साजिश? खुफिया एजेंसियों को मिला ऐसा सुराग जिससे गहराया पाकिस्तानी एजेंट होने का शक

लखनऊ, राज्य ब्यूरो: पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर का सच जानने के लिए उप्र एटीएस ने सोमवार को उससे लंबी पूछताछ की। एटीएस की नोएडा यूनिट के अधिकारियों ने सीमा के साथ उसके पति सचिन मीणा से भी सवाल-जवाब किए। सूत्रों का कहना है कि अन्य केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों ने भी सीमा से पूछताछ की है। विशेषकर इस बात की जांच की जा रही है कि सीमा को पाकिस्तान से दुबई व नेपाल और फिर भारत आने के लिए किससे आर्थिक सहयोग मिल रहा था। सीमा से उसके परिजनों व करीबियों का ब्योरा लिया गया है। उसके बैंक खातों व पासपोर्ट संबंधी जानकारी भी जुटाई गई है। बता दें कि सीमा के पाकिस्तानी जासूस होने का संदेह है, जिसके चलते उसकी बीते दिनों की गतिविधियों व मददगारों की छानबीन की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों ने सीमा व उसके पति से एटीएस की एक टीम द्वारा पूछताछ किए जाने की पुष्टि की है। हालांकि, सीमा के विरुद्ध किसी प्रकार की विधिक कार्रवाई की कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। खुफिया एजेंसी को मिले इनपुट से पता चला है कि सीमा के चाचा पाकिस्तान सेना में सूबेदार हैं और भाई भी पाकिस्तानी सेना में है। इस वजह से सीमा पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक बढ़ता जा रहा है। यह है मामला पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर की इंटरनेट मीडिया के जरिए नोएडा निवासी सचिन से दोस्ती हुई थी। पबजी गेम खेलने के दौरान हुई दोस्ती के बाद दोनों की जान-पहचान बढ़ी और उनके बीच प्यार हो गया। सीमा पाकिस्तान से दुबई गई और फिर नेपाल आई, जहां उसने सचिन से शादी की थी। सीमा के चार बच्चे हैं। सीमा का पति गुलाम हैदर दुबई में नौकरी करता है। पांचवीं तक पढ़ी सीमा कराची से बच्चों को लेकर नेपाल आई और वहां से नोएडा तक आ पहुंची। फर्जी प्रमाणपत्र बनवाने का प्रयास सीमा के आईएसआई एजेंट होने का संदेह है। यही वजह है कि उसकी गतिविधियों व करीबियों की गहनता से जांच की जा रही है। नेपाल से आने के बाद सचिन ने सीमा से शादी के तथ्यों को छिपाकर नोएडा में अपने घर के पास किराये का मकान लिया था। जहां सीमा और उसके बच्चों को रखा था। एक वकील के माध्यम से सीमा का फर्जी प्रमाणपत्र बनवाने का प्रयास भी किया था।

