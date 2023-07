क्या अभी भी दफन हैं सीमा के जहन में पाकिस्तानी राज? सचिन के घर पर बढ़ा पुलिस का पहरा, फिर हो सकती है पूछताछ

अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाली पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। रविवार को उसने खाना खाया और रोजमर्रा के काम भी निपटाए। वहीं दूसरी ओर उसके घर पर पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ने से दोबारा एटीएस द्वारा पूछताछ की आशंका जताई जा रही है। सीमा के मोबाइल की चैट रिकवर हो गई है।

