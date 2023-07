कोतवाली सेक्टर-24 क्षेत्र के चौड़ा रघुनाथपुर स्थित देशी शराब की दुकान पर टेस्ट परचेज करने पहुंची आबकारी की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। 200 एमएल शराब पर पांच रुपये अधिक लेते रंगे हाथ पकड़े जाने पर सेल्समैन ने तांडव कर दिया। टीम के साथ मारपीट की और खुद दीवार में सिर मारकर रुपये मांगने का आरोप लगाया। आबकारी निरीक्षक को नौकरी करना सिखाने की धमकी दी।

'इंस्पेक्टर को नौकरी करना सिखा दूंगा...', नोएडा में ओवररेटिंग शराब बेचते पकड़े जाने पर बोला सेल्समैन

