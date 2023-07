सेक्टर-18 नोएडा अंडर ग्राउंड बिजली उपकेंद्र में पानी भरने से बिजली कटौती अभी तक जारी है। आज शाम तक भी बहाल होने की संभावना नहीं लग रही है। इससे सेक्टर-18 के 1450 दुकानदार व आफिस सीधे प्रभावित हो रहे हैं। बुधवार सुबह आठ बजे से बिजली आपूर्ति बाधित है। 11/0.4 केवी उपकेंद्र में छह फुट तक पानी भर गया था।

नोएडा के सेक्टर-18 की बत्ती गुल, अंडरग्राउंड सब स्टेशन में भरा बारिश का पानी

