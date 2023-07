Noida Crime: आधी रात में पुलिस की बाइक सवारों से मुठभेड़, बदमाशों के पैर में लगी गोली, 6 कारतूस- 2 तमंचे जब्त

Noida Crime सघन रात द‍िल्‍ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर-123 स्थित पर्थला गोलचक्कर रोजा गोल चक्कर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस बीच पुलिस की भिड़ंत दो बाइक सवारों से हुई। पुलिस ने इनका पीछा किया लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में इनके पैर में गोली लगी। यह दोनों शातिर अपराधी हैं।

Noida Crime: आधी रात में पुलिस की बाइक सवारों से मुठभेड़

Your browser does not support the audio element.

नोएडा, एजेंसी। सघन रात द‍िल्‍ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर-123 स्थित पर्थला गोलचक्कर रोजा गोल चक्कर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस बीच पुलिस की भिड़ंत दो बाइक सवारों से हुई जानकारी के मुताबिक, इस बीच दो व्यक्ति एक बाइक पर आ रहे थे। पुलिस टीम ने जब इनको रोकने का प्रयत्न किया तो ये नहीं रुके। जब पुलिस ने इनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस बीच पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। रोजा गोल चक्कर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर आ रहे थे। पुलिस टीम ने इनको रोकने की कोशिश की लेकिन यह नहीं रुके। पुलिस ने इनका पीछा किया लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में इनके पैर में गोली लगी। यह दोनों शातिर अपराधी हैं। इनकी… pic.twitter.com/lIqYAP6USs July 19, 2023 सेंट्रल नोएडा एडीसीपी राजीव दीक्षित ने घटना को लेकर बताया कि इनके पैर में गोली लगी। यह दोनों शातिर अपराधी हैं। इनकी मोटरसाइकिल भी चोरी की है। इनसे कुल 6 कारतूस, 2 अवैध तमंचे बरामद हुए हैं।

Edited By: Jagran News Network