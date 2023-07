ग्रेटर नोएडा में बारिश भी नहीं रोक पाई फ्लैट खरीदारों के कदम, प्रदर्शन कर जताया आक्रोश

प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे नेफोवा अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि पिछले कई महीनों से फ्लैट रजिस्ट्री की मांग को लेकर नेफोवा बैनर तले सोसायटी के लोग एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद भी अधिकारियों द्वारा शिकायत का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के किसी अधिकारी अथवा जनप्रतिनिधि ने कोई सुध नहीं ली है।

फ्लैट रजिस्ट्री की मांग को लेकर फूटा सोसायटी के लोगों का गुस्सा

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में फ्लैट रजिस्ट्री की मांग को लेकर विभिन्न सोसायटियों में रह रहे लोगों का धरना -प्रदर्शन जारी रहा। वर्षा होने के बावजूद एक मूर्ति गोलचक्कर पहुंचकर लोगों ने आक्रोश जताया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे नेफोवा अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि पिछले कई महीनों से फ्लैट रजिस्ट्री की मांग को लेकर नेफोवा बैनर तले सोसायटी के लोग एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद भी अधिकारियों द्वारा शिकायत का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के किसी अधिकारी अथवा जनप्रतिनिधि ने कोई सुध नहीं ली है। लिखित में मौखिक शिकायत देने के बाद भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। बिल्डर मनमर्जी पर उतारू है। पिछले 10 सालों से लगातार फ्लैट रजिस्ट्री की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकारी नहीं ले रहे सुध हर सप्ताह फ्लैट रजिस्ट्री की मांग को लेकर बिल्डरों के खिलाफ मोर्चा खोला जाता है। शासन व प्रशासन से कई बार गुहार लगाई जा चुकी है। 2 महीने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात कर समस्या के निदान की गुहार लगाई गई। बावजूद इसके अधिकारी सुध नहीं ले रहे हैं। लोगों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। आखिर मालिकाना हक की मांग को लेकर कब तक धरना प्रदर्शन करते रहे। मालिकाना हक न होने की वजह से लोग आपात स्थिति में अपने फ्लैट बेच नहीं सकते। जीवन भर की जमा पूंजी बिल्डर को सोपकर घर खरीदा। प्राधिकरण का बिल्डरों पर बकाया है। जिस कारण प्राधिकरण पर योजनाओं के पूरी होने के बावजूद अधिभोग व अदेयता प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा हैं। बिल्डर व प्राधिकरण के बीच सोसायटी के लोग पिस्ते नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता प्रदर्शन जारी रहेगा।

