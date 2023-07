Ind-Pak Love Story: जीवनसाथी के लिए पाक महिला ने मांसाहारी भोजन छोड़ा, सास-ससुर के पैर छूकर लिया आशीर्वाद

जमानत पर छूटने के दूसरे दिन पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने सनातन धर्म अपनाने के साथ ही मांसाहारी भोजन खाने से तौबा कर ली है। साथ ही उसने गले में राधा कृष्ण का पटका डालकर विधि विधान से पूजा करने के बाद अपने सास-ससुर के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। सीमा हैदर ने बताया कि अब वह मांसाहारी भोजन का सेवन जिंदगी में कभी नहीं करेगी।

जीवनसाथी के लिए पाक महिला ने मांसाहारी भोजन छोड़ा, सास-ससुर के पैर छूकर लिया आशीर्वाद

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। जमानत पर छूटने के दूसरे दिन पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने सनातन धर्म अपनाने के साथ ही मांसाहारी भोजन खाने से तौबा कर ली है। साथ ही उसने गले में राधा कृष्ण का पटका डालकर विधि विधान से पूजा करने के बाद अपने सास-ससुर के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। रोज शाकाहारी खाना खाएंगी अब सीमा हैदर ने बताया कि अब वह मांसाहारी भोजन का सेवन जिंदगी में कभी नहीं करेगी और शुद्ध शाकाहारी खाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करेगी। वहीं, दूसरी ओर मीडिया कर्मियों के जमावड़े से परिवार के अन्य लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई। परिवार वालों को हो रही परेशानी पूरे दिन हुई बूंदाबांदी से घर में ज्यादा भीड़-भाड़ होने से घर में खाना भी समय पर नहीं बन पा रहा है। परिवार के अन्य सदस्यों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। सचिन के दादा विशंभर ने मीडिया के सामने कहा कि उसको अपने पोते पर गर्व है कि वह सरहद पार से बहु लेकर आया है। पाकिस्तान से नेपाल-दुबई ेके पास्ते पहुंचे भारत बता दें कि पाकिस्तान के कराची की सीमा हैदर पब्जी गेम (PUBG Game) खेलने के दौरान रबूपुरा कस्बा में रहने वाले सचिन के संपर्क में आ गई थी। दोनों में प्यार होने के बाद सीमा 13 मई को अवैध तरीके से दुबई से नेपाल, फिर नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करके अपने चार बच्चों के साथ रबूपुरा में आकर रहने लगी थी। करीब डेढ़ महीने बाद रबूपुरा पुलिस ने सीमा हैदर उसके प्रेमी सचिन को गिरफ्तार किया था। बीते शुक्रवार की शाम दोनों को जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने केस की सुनवाई पूरी होने तक सीमा के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। इनपुट- प्रवीन सिंह

Edited By: Geetarjun