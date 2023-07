पाक महिला का सनसनीखेज खुलासा: बेटी के साथ पति ने किया था कुछ ऐसा, जिसने उसे भारत आने को किया मजबूर

पब्जी गेम खेलने के दौरान सचिन के संपर्क में आकर पाकिस्तान से भारत पहुंची महिला सीमा हैदर रोज नए पर्दाफाश कर रही है। सोमवार को सीमा ने बताया कि पाकिस्तान में एक कुप्रथा प्रचलित है जिसमें वहां के लोग महिला को काला-काली करके मार देते हैं। अगर वह पाकिस्तान लौटी तो उसे भी काला-काली करके मौत के घाट उतार दिया जाएगा।

महिला का सनसनीखेज खुलासा: बेटी के साथ पति ने किया था कुछ ऐसा, जिसने उसे भारत आने को किया मजबूर

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददादा। पब्जी गेम खेलने के दौरान सचिन के संपर्क में आकर पाकिस्तान से भारत पहुंची महिला सीमा हैदर रोज नए पर्दाफाश कर रही है। सोमवार को सीमा ने बताया कि पाकिस्तान में एक कुप्रथा प्रचलित है, जिसमें वहां के लोग महिला को काला-काली करके मार देते हैं। अगर वह पाकिस्तान लौटी तो उसे भी काला-काली करके मौत के घाट उतार दिया जाएगा। सवालों का जवाब देते हुए सीमा हैदर ने बताया कि उसके पाकिस्तानी पति ने उसकी सौतेली बेटी को ढाई लाख रुपये में किसी व्यक्ति को बेच दिया था। तभी से वह डरी हुई थी। उसके बच्चों को बेचने का था डर उसे आशंका थी कि उसका पति कहीं उसके बच्चों को भी ना बेच दें। उसने अपने पति पर आरोप लगाते हुए बताया कि वह उसे सऊदी अरब से ही फोन पर तीन तलाक दे चुका है, अब वह वीडियो प्रसारित करके सफाई दे रहा है और सीमा वापस बुलाने की गुहार लगा रहा है। भारत की जेल में रहना मंजूर यह सब उसे मारने की स्टोरी तैयार की जा रही है। उसे भारत की जेल में आजीवन रहना मंजूर है, लेकिन पाकिस्तान जाना मंजूर नहीं है। वहीं, दूसरी ओर सचिन के घर में मीडियाकर्मी व अन्य लोगों की अधिक भीड़ भाड़ होने से स्वजन की दिनचर्या अस्त-व्यस्त रही। मीडिया कर्मियों से की ये अपील परिवार के लोग मीडिया कर्मियों से भिड़ते नजर आए। रबूपुरा कस्बे में बिजली घर की मशीन में आग लग जाने के कारण क्षेत्र की बिजली गुल थी। भीषण गर्मी की वजह से मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान सीमा ने कई बार चक्कर आने की शिकायत की और वह बातचीत बीच में छोड़कर अंदर चली गई। वहीं, सचिन के पिता नेत्रपाल ने मीडिया कर्मियों से अपील करते हुए कहा कि वह अब उसके घर पर न आए। उसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह है मामला पाकिस्तान के कराची की रहने वाली सीमा हैदर पब्जी गेम खेलने के दौरान रबूपुरा कस्बा में रहने वाले सचिन के संपर्क में आ गई थी और दोनों में प्यार हो गया था। अपने प्यार को पाने के लिए सीमा हैदर अवैध तरीके से भारत की सीमा में प्रवेश करके रबूपुरा आकर रहने लगी थी। सूचना पर पुलिस ने सीमा और सचिन को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दोनों रबूपुरा में सचिन के घर पर रह रहे थे। कोर्ट ने सीमा के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है।

Edited By: Geetarjun