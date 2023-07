Greater Noida: क्या सीमा हैदर पाकिस्तान भाग गई? लोगों में इस वजह से हो रही चर्चाएं

रबूपुरा में रह रही पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर लगातार दूसरे दिन भी किसी से नहीं मिली। हालांकि उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे प्रांत के लोग भी उससे मिलने के लिए आते रहे। पूरे दिन मीडिया कर्मियों का भी तांता लगा रहा। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जानकारी होने पर राजस्थान के जयपुर रहने वाले प्रवीण मीणा व सौरभ उनसे मिलने आए थे।

पाकिस्तान से आई महिला सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा का सचिन।

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवादाता। रबूपुरा में रह रही पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर लगातार दूसरे दिन भी किसी से नहीं मिली। हालांकि उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे प्रांत के लोग भी उससे मिलने के लिए आते रहे। पूरे दिन मीडिया कर्मियों का भी तांता लगा रहा। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जानकारी होने पर सीमा से मिलने आए राजस्थान के जयपुर रहने वाले प्रवीण मीणा व सौरभ ने बताया कि वह सीमा व सचिन के लिए उपहार देने के लिए उनसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन सीमा के घर नहीं मिलने से उन्हें निराशा हुई है। दोबारा मौका मिला तो मिलने के लिए फिर आएंगे। वहीं दूसरी ओर मंगल गीत गाती हुई दर्जनों महिलाएं टोली में सीमा व सचिन के घर पहुंची, लेकिन सीमा के घर नहीं मिलने से उन्हें भी निराशा ही हाथ लगी। सीमा के घर नहीं मिलने से क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीमा को पुलिस पूछताछ के लिए ले गई है, तो कुछ लोगों में चर्चा है कि सीमा पाकिस्तान भाग गई है। स्वजन का दावा है कि सीमा व सचिन की तबीयत खराब चल रही है। ये है मामला ज्ञात हो कि पब्जी गेम खेलने के दौरान पाकिस्तान के कराची की रहने वाली सीमा हैदर रबूपुरा के रहने वाले सचिन के संपर्क में आ गई थी। दोनों में प्यार हो गया था। जिसके चलते सीमा हैदर अपने चार बच्चों के साथ बिना दस्तावेजों के नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करके रबूपुरा में आकर रहने लगी थी। जानकारी होने पर करीब डेढ़ महीने बाद पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया था। बीते शुक्रवार को न्यायालय ने दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया है। तभी से सीमा हैदर रबूपुरा स्थित सचिन के घर पर रह रही है।

