Noida Schools Closed: नोएडा में अब सोमवार को खुलेंगे सभी बोर्ड के 12वीं तक के स्कूल, डीएम ने जारी किया आदेश

Noida Schools Closed: नोएडा में अब सोमवार को खुलेंगे सभी बोर्ड के 12वीं तक के स्कूल

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। जिले के सभी बोर्ड के 12वीं तक के स्कूल सोमवार को खुलेंगे। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के आदेश पर जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने छुट्टी की घोषणा की हैं। उन्होंने बताया कि 15 जुलाई को महाशिवरात्रि का स्थानीय अवकाश रहेगा। वहीं 16 जुलाई को रविवार होने के कारण अब सभी बोर्ड के स्कूल 17 जुलाई को खुलेंगे। बता दें भारी वर्षा और यमुना के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए जिलाधिकारी ने 14 जुलाई को स्कूल बंद रखने का निर्देश दिया था। यमुना नदी ने बर्बाद कर दी किसानों की हजारों बीघा फसल यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दनकौर क्षेत्र के किसानों की हजारों बीघा फसल पानी में डूब कर बर्बाद हो चुकी है। किसानों के घरों में मातम पसर गया है। किसान सरकार से क्षतिपूर्ति की मांग करने लगे हैं। क्षेत्र के सात गांव अट्टा गुजरान, जगनपुर, अट्टा फतेहपुर, रामपुर खादर, लतीफपुर, मकनपुर खादर व मकनपुर बांगर गांव के किसान इससे प्रभावित हुए हैं। लोगों को आशंका है कि यदि नदी का जलस्तर कम नहीं हुआ तो आगामी फसल भी खेतों में नहीं ऊगाई जाएगी। इसके अलावा बांध के नजदीक डूब क्षेत्र में बने घर जलमग्न हो गए हैं। केवल लतीफपुर गांव ऐसा है जोकि बांध के किनारे डूब क्षेत्र में बसा है। गांव की मतदाता संख्या लगभग 800 है जबकि आबादी लगभग 2400 है। गांव की गलियों में पानी पहुंचना शुरू हो गया है। वहीं विषैले जीव भी घरों में घुसने लगे हैं। बृहस्पतिवार को गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में पानी घुस गया था, जहां से छात्र व छात्राओं को निकालकर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई कराई गई थी।

Edited By: Abhishek Tiwari