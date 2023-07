Noida: दिल्ली के बाद नोएडा के इस अस्पताल में गिरी फॉल सीलिंग, सुबह पहुंचे कर्मचारी तो रह गए हैरान

नोएडा से पहले दिल्ली के मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल में भी रविवार देर रात बाथरूम की छत का प्लास्टर गिरने से एक महिला घायल हो गई। महिला के सिर में चोट आई है लेकिन अब उसकी हालत स्थिर है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के दूसरे फ्लोर पर हुई इस घटना की मुख्य वजह देखरेख की कमी है।

नोएडा जिला अस्पताल की फॉल सीलिंग गिरी।

नोएडा, जागरण संवाददाता। नोएडा सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल परिसर के द्वितीय पर सोमवार देर रात अचानक छत से फॉल-सीलिंग गिर गई। गनीमत रही कि जिस समय फॉल-सीलिंग गिरी वहां पर कोई मरीज नहीं था वर्ना बड़ा हादसा हो सकता था। मंगलवार सुबह जब स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल पहुंचे तो उन्हें फॉल सीलिंग गिरने की जानकारी हुई है। सफाईकर्मचारियों ने मलबा हटा लिया है और अस्पताल की सफाई भी हो चुकी है। दिल्ली के अस्पताल में भी रविवार देर को गिरी थी छत मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल में रविवार देर रात बाथरूम की छत का प्लास्टर गिरने से एक महिला घायल हो गई। महिला के सिर में चोट आई है, लेकिन अब उसकी हालत स्थिर है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के दूसरे फ्लोर पर हुई इस घटना की मुख्य वजह देखरेख की कमी है। अस्पताल की दीवारों की लंबे वक्त से मरम्मत या रंगाई-पुताई नहीं की गई जिसकी वजह से इसमें सीलन आ गई और इस वजह से दीवारों में जगह-जगह प्लास्टर झड़ रहे हैं।ऐसे में जब रविवार की रात जब महिला बाथरूम में गई तब उसके ऊपर प्लास्टर का बड़ा हिस्सा गिर गया। शारदा नाम की इस महिला उसके नाती के इलाज के लिए अस्पताल आई थी और वह उसके साथ वहां थी। रात में खाना खाने के बाद बाथरूम में वह बर्तन धोने गई थी तभी उसके ऊपर वह प्लास्टर का भारी और बड़ा टुकड़ा गिर गया जिससे उसके सिर में चोट लगी। फिर एक व्यक्ति ने उसे वहां से उठाया और महिला को प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया।

Edited By: Pooja Tripathi