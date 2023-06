Noida: प्लॉट दिलाने के नाम पर महिला से धोखाधड़ी, 27 लाख भी ठगे और जमीन भी नहीं मिले

नोएडा की पीड़िता ने धोखाधड़ी के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज हुआ है। महिला ने शिकायत की है कि आरोपी महिला को जान से मारने की धमकी देने के साथ ही रोजाना गाली गलौज करते हैं। प्रापर्टी डीलर समेत चार नामजद आरोपितों के खिलाफ फेज दो थाने में केस दर्ज हो चुका है।

नोएडा की महिला से 27 लाख की धोखाधड़ी।

नोएडा, नई दिल्ली। नोएडा में प्लॉट दिलाने के नाम पर आरोपियों ने महिला के साथ 27 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है। प्लॉट के बदले में रकम लेने के बाद आरोपी न तो महिला को प्लॉट दे रहे हैं और न ही रकम वापस कर रहे हैं। इस पर महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज हुआ है। महिला ने शिकायत की है कि आरोपी महिला को जान से मारने की धमकी देने के साथ ही रोजाना गाली गलौज करते हैं। प्रापर्टी डीलर समेत चार नामजद के खिलाफ फेज दो थाने में केस दर्ज हो चुका है।

Edited By: Pooja Tripathi