नोएडा, जागरण संवाददाता। कोतवाली सेक्टर-49 क्षेत्र के केंद्रीय विहार में रहने वाली एक महिला के खाते से अज्ञात युवकों ने 6,51,500 रुपये निकाल लिए। पीड़िता ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाली प्रभारी संदीप चौधरी ने बताया कि ज्योति नामक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने उनसे संपर्क किया तथा वर्क फ्राम होम का झांसा दिया। आरोपितों ने उन्हें टेलीग्राम ऐप से जोड़ा तथा शुरुआती दौर में उन्हें कुछ फायदा दिखाया। धीरे-धीरे आरोपितों ने अपने जाल में फंसाकर उनसे विभिन्न खातों में 6,51,500 रुपये डलवा लिया। उन्होंने बताया कि पीड़िता को जब तक अपने साथ हुई ठगी का अहसास हुआ तब तक ठग उसकी रकम हड़प चुके थे। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। खाता केवाईसी कराने के नाम पर 2.74 लाख रुपये हड़पे कोतवाली सेक्टर-39 के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि गुफरान नामक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उनका कहना है कि अज्ञात व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया तथा कहा कि वह पेटीएम कंपनी से बोल रहा है। उसने कहा कि आपका अकाउंट का केवाईसी होना है। पीड़ित के अनुसार, आरोपित ने उन्हें अपने झांसे में लेकर उनके खाते से 2,74,341 रुपये निकाल लिए। उन्होंने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। साइबर ठगों ने 28 हजार रुपये ठगे कोतवाली सेक्टर-39 के प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सलारपुर के रोहित भाटी ने शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें उन्होंने बताया कि अज्ञात साइबर ठगों ने खुद को बैंक का कर्मचारी बताकर उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। इसके बाद उनके क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 28,560 रुपये निकाल लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।

