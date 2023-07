Noida Ved Van Park: नोएडा के वेदवन पार्क में भरा बारिश का पानी, पंप चलाकर निकाला जा रहा बाहर

सेक्टर 78 स्थित वेद वन पार्क में वर्षा जल संचयन संयंत्र नहीं होने के कारण जल संचयन नहीं हो पा रहा है। इसके कारण पार्क में वर्षा से होने वाले जलभराव को पंप चला कर निकालने का काम नोएडा प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में लोग पार्क में वर्षा जल संचयन संयंत्र ना होने पर प्राधिकरण पर कस रहे हैं।

Noida Ved Van Park: नोएडा के वेदवन पार्क में भरा बारिश का पानी

Your browser does not support the audio element.