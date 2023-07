नोएडा कोतवाली सेक्टर-20 में रहने वाले ज्योर्तिमय भट्टाचार्या को ट्रांसपोर्ट के जरिए मुंबई से नोएडा तक कार मंगाना भारी पड़ गया। ट्रांसपोर्टर कार को ट्रक में रखकर लाने के बजाय चलाकर नोएडा पहुंचा लेकिन रास्ते में राजस्थान के नागौर जिले में कार से हादसा कर दिया और इस बारे में ज्योर्तिमय भट्टाचार्या को जानकारी नहीं दी थी। अब तीन साल बाद नोटिस में मिलने पर पीड़ित हैरान है।

Noida: मुंबई से नोएडा कार चलाकर लाए ट्रांसपोर्टर ने राजस्थान में किया हादसा, नोटिस मिलपर चौंका पीड़ित

नोएडा, जागरण संवाददाता। नोएडा कोतवाली सेक्टर-20 में रहने वाले ज्योर्तिमय भट्टाचार्या को ट्रांसपोर्ट के जरिए मुंबई से नोएडा तक कार मंगाना भारी पड़ गया। ट्रांसपोर्टर कार को ट्रक में रखकर लाने के बजाय चलाकर नोएडा पहुंचा, लेकिन रास्ते में राजस्थान के नागौर जिले में कार से हादसा कर दिया और इस बारे में ज्योर्तिमय को जानकारी नहीं दी थी। ट्रांसपोर्ट द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में कार से हुए हादसे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अब तीन साल बाद पीड़ित को पुलिस का नोटिस मिलने पर इस मामले की जानकारी हुई है। पुलिस को मामले की शुरुआती जांच में पता चला कि पीड़ित ने तीन साल पहले मुंबई से नोएडा अपनी कार को ट्रांसपोर्ट से मांगा था। तब ट्रांसपोर्टर ने कार को ट्रक से ना भेजकर कार के सड़क के रास्ते नोएडा भेजा था। इसी दौरान हादसा हो गया।

