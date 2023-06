Noida Crime: पार्टी में पहुंचे तीन युवकों ने लड़कियों से की छेड़छाड़, विरोध पर दोस्तों के साथ किया हमला

नोएडा के सेक्टर-38 में एक न्यूज चैनल द्वारा आयोजित पार्टी में पहुंचे तीन युवकों ने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर दी। जब सभी लोग पार्टी समाप्त करके अपने-अपने वाहनों में बैठ रहे थे तभी तीनों युवक अपने 15-20 साथियों के साथ आ धमके। सभी के हाथ में लाठी-डंडे थे। आरोपितों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया जिसमें चैनल के कर्मचारियों को गंभीर चोट आई हैं।

नोएडा, जागरण संवाददाता। कोतवाली सेक्टर-39 क्षेत्र के सेक्टर-38 में एक न्यूज चैनल द्वारा आयोजित पार्टी में पहुंचे तीन युवकों ने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर दी। विरोध किया तो 15-20 दोस्तों के साथ मिलकर में शामिल हुए लोगों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। जिसमें कई लोगों को गंभीर चोट आई हैं। न्यूज चैनल की थी पार्टी पुलिस ने न्यूज चैनल के एक वरिष्ठ पदाधिकारी की ओर से चार नामजद समेत 24 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि एक न्यूज चैनल द्वारा 24 जून की शाम सेक्टर-38 में एक लॉज में पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें न्यूज चैनल के कर्मचारी शामिल हुए। लड़कियों के साथ की छेड़छाड़ इसी दौरान पार्टी में पहुंचे तीन युवकों राहुल शर्मा, निर्मल और अनुराग यादव ने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। विरोध किया तो आरोपितों ने स्थानीय होने का दावा करते हुए आयोजन स्थल के बाहर अंजाम भुगतने की धमकी दी। आरोप है कि जब सभी लोग पार्टी समाप्त करके अपने-अपने वाहनों में बैठ रहे थे, तभी तीनों युवक अपने 15-20 साथियों के साथ आ धमके। लाठी-डंडों से किया हमला सभी के हाथ में लाठी-डंडे थे। आरोपितों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिसमें चैनल के कर्मचारियों को गंभीर चोट आई हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जांच में पता चला कि इन तीन लड़कों को चैनल के ही एक कर्मचारी सात्विक शर्मा ने बुलाया था। जिसके बाद सात्विक को कंपनी से बर्खास्त कर दिया है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि शिकायत पर चार लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है।जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Shyamji Tiwari