Noida सेक्टर-8 स्थित जूता फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की छह गाड़ियों ने मशक्कत के बाद पाया काबू

जूता फैक्ट्री में आग लगने के बाद वीडियो बनाते लोग और बचाव कार्य करते दमकलकर्मी।

नोएडा, जागरण संवाददाता। नोएडा में शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे सेक्टर-आठ स्थित जूता फैक्ट्री में शार्ट सर्किट से आग लग गई। सूचना पर दमकल की छह गाड़ियों ने पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से फैक्ट्री में लाखों का नुकसान हो गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप चौबे ने बताया कि फैक्ट्री में आग भूतल पर लगी थी। जिसके बाद आग प्रथम तल और द्वितीय तल तक पहुंच गई। आग पर काबू पा लिया है। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है।

