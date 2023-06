यमुना एक्सप्रेस-वे पर चलती रोडवेज बस में लगी आग, यात्रियों में मची चीख-पुकार; दमकल ने आग पर पाया काबू

यमुना एक्सप्रेस-वे पर चलती बस के इंजन में आग लगने से सवारियों में कोहराम मच गया। इंजन से धुआं निकलते देख चालक ने बस रोक दी। समय रहते बस में सवार सभी यात्री नीचे उतर गए। गाजियाबाद के कौशांबी से रोडवेज बस करीब 30 सवारियों को लेकर मीनागढ़ जा रही थी। समय रहते सभी यात्री नीचे उतर गए। किसी को कोई जनहानि नहीं हुई है।

यमुना एक्सप्रेस-वे पर चलती रोडबेज बस में लगी आग, यात्रियों में मची चीख-पुकार

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। यमुना एक्सप्रेस-वे पर चलती बस के इंजन में आग लगने से सवारियों में कोहराम मच गया। आग के बाद बस में चीख-पुकार मच गई। इंजन से धुआं निकलते देख चालक ने बस रोक दी। समय रहते बस में सवार सभी यात्री नीचे उतर गए। ग्रेटर नोएडा : यमुना एक्सप्रेस वे पर चलती रोडवेज बस में लगी आग। समय रहते बस से उतर गए यात्री गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई है। PS RABUPURA @Uppolice @noidapolice pic.twitter.com/HdFapC7iQX June 29, 2023 मीनागढ़ जा रही थी बस एडिशनल डीसीपी ग्रेटर नोएडा अशोक कुमार ने बताया कि गाजियाबाद के कौशांबी से रोडवेज बस करीब 30 सवारियों को लेकर मीनागढ़ जा रही थी। जैसे ही बस रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे पर पहुंची, तभी बस के इंजन में आग लग गई। समय रहते उतर गए यात्री पुलिस ने बताया कि समय रहते सभी यात्री नीचे उतर गए। किसी को कोई जनहानि नहीं हुई है। दमकल विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है।

Edited By: Shyamji Tiwari