Noida: एलिवेटेड रोड हुड़दंग मचाने वाले युवक गिरफ्तार, कार के बोनट पर केक काटकर की थी सड़क पर आतिशबाजी

नोएडा सेक्टर-24 कोतवाली क्षेत्र स्थित एलिवेटेड रोड पर शनिवार रात को जन्मदिन मनाने वाले तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। नोएडा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए युवकों की पहचान ललित शर्मा दीपक पटेल शेखर चौधरी तरुण शर्मा के रूप में हुई है। साथ ही पुलिस ने आरोपितों की कार को सीज कर दिया गया है।

Noida: एलिवेटेड रोड हुड़दंग काटने वाले युवक गिरफ्तार।

Your browser does not support the audio element.

नोएडा, जागरण संवाददाता। नोएडा सेक्टर-24 कोतवाली क्षेत्र स्थित एलिवेटेड रोड पर शनिवार रात को जन्मदिन मनाने वाले तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। नोएडा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए युवकों की पहचान ललित शर्मा, दीपक पटेल, शेखर चौधरी, तरुण शर्मा के रूप में हुई है। साथ ही पुलिस ने आरोपितों की कार को सीज कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक कार के बोनट पर 10 से अधिक केक रखकर जन्मदिन मनाते रहे थे। साथ ही युवक अलग-अलग गानों पर डांस कर रहे हैं और पटाखे जला रहे थे। करीब आधे घंटे तक युवकों ने एलिवेटेड रोड पर केक काटकर डांस कर और पटाखे जलाकर उत्पात मचाया था, लेकिन स्थानीय पुलिस को इसकी कानों कान भनक तक नहीं लगी थी।

Edited By: Nitin Yadav