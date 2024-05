VIDEO: 30 फीट लंबे नाले के पाइप में गिरा नशे में धुत्त व्यक्ति, नोएडा पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नोएडा में नशे में धुत्त एक शख्स 30 फुट लंबे तेज बहाव वाले नाले के पाइप (Drainpipe) गिर गया। सूचना मिलते ही नोएडा पुलिस मौके पर पहुंची। शख्स की नालापाइप के अंदर से सहायता मांगने की आवाज आ रही थी।

'Sweeping trouble from the torrent'



In response to an early morning #Dial112 call about an intoxicated man who fell into a 30-foot-long fast-flowing drainpipe, @noidapolice quickly reached the spot & successfully rescued him with the help of locals.#UPPCares #GoodWork pic.twitter.com/fNxXy1bPan