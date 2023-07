Noida: ठगी का शिकार हुआ था इंजीनियर, परेशान होकर करने जा रहा था सुसाइड; पुलिस ने ऐसे बचाई जान

ऑनलाइन जॉब के नाम पर ठगी का शिकार होने पर भोपाल में सामूहिक आत्महत्या की कहानी को दोहराने से नोएडा पुलिस ने बचा लिया। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने आत्महत्या करने जा रहे इंजीनियर को न केवल बचाया बल्कि उसके खाते से विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर हुए 29.15 लाख रुपये में से 18 लाख रुपये फ्रीज भी करा दिए।

नोएडा, जागरण संवाददाता। ऑनलाइन जॉब के नाम पर ठगी का शिकार होने पर भोपाल में सामूहिक आत्महत्या की कहानी को दोहराने से नोएडा पुलिस ने बचा लिया। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने आत्महत्या करने जा रहे इंजीनियर को न केवल बचाया, बल्कि उसके खाते से विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर हुए 29.15 लाख रुपये में से 18 लाख रुपये फ्रीज भी करा दिए। साइबर क्राइम थाना में शिकायत दर्ज कराने वाले सेक्टर-137 स्थित सोसायटी के नवीन कुमार एक कंपनी में बतौर इंजीनियर कार्यरत हैं। उन्हें कुछ दिन पहले वाट्सएप पर एक मैसेज आया। इसमें पार्ट टाइम जाब के जरिये रुपये कमाने की बात कही गई थी। उन्होंने मैसेज में दिए नंबर पर कॉल की। एक व्यक्ति ने उनकी कॉल को उठाया और खुद को कंपनी मैनेजर बताया। आरोपित ने उनको टेलीग्राम के ग्रुप में जोड़ दिया। इसके बाद उनको हर रोज कुछ ई-कामर्स कंपनी के पेज और यूट्यूब चैनल के वीडियो पर रिव्यू और शेयर करने का टास्क दिया। इससे उनको कुछ धनराशि प्राप्त हुई। कुछ दिन बाद उन्हें प्रीमियम टास्क देकर ठगों ने उनसे कुल 29 लाख 15 हजार 667 विभिन्न खातों में ट्रांसफर करा लिए। इसके साथ ही जालसाज उनसे नौ लाख रुपये और टैक्स की मांग करने लगे। रुपये वापस मांगने पर ग्रुप से बाहर कर दिया। साइबर क्राइम थाना प्रभारी रीता यादव ने बताया कि ठगी का शिकार होने के बाद नवीन ने आत्महत्या की ठान ली थी। स्वजन से जानकारी मिलने पर नवीन को आत्महत्या करने से रोका गया। साथ ही कार्रवाई करते हुए 18 लाख रुपये बैंक खातों में फ्रीज कराए। बता दें कि पुलिस की तत्परता से हंसता-खेलता परिवार उजड़ने से बच गया। इनपुट- गौरव भारद्वाज

