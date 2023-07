नोएडा पुलिस ने बच्चों को बरामद कर दो घरों में लौटाई खुशी, चार वर्षीय बच्ची और छह वर्षीय बच्चा हो गया था गुम

पुलिस की तत्परता के चलते दो घरों में खुशी वापस लौट आई। चार वर्षीय बच्ची और छह वर्षीय बच्चा गुम होने के चलते स्वजन परेशान हो गए थे लेकिन पुलिस ने दोनों बच्चों को सकुशल खोज निकाला और स्वजन से मिलवाया। डीसीपी हरीश चंदर ने बताया कि गांव सर्फाबाद से चार वर्षीय बच्ची लापता हो गई थी। उसके माता-पिता उसे खोज रहे थे।

नोएडा पुलिस ने बच्चों को बरामद कर दो घरों में लौटाई खुशी

नोएडा, जागरण संवाददाता। पुलिस की तत्परता के चलते दो घरों में खुशी वापस लौट आई। चार वर्षीय बच्ची और छह वर्षीय बच्चा गुम होने के चलते स्वजन परेशान हो गए थे, लेकिन पुलिस ने दोनों बच्चों को सकुशल खोज निकाला और स्वजन से मिलवाया। डीसीपी हरीश चंदर ने बताया कि गांव सर्फाबाद से चार वर्षीय बच्ची लापता हो गई थी। उसके माता-पिता उसे खोज रहे थे। इसी बीच, कोतवाली सेक्टर-113 पुलिस को यह बच्ची लावारिस हालत में गश्त के दौरान मिली। बच्ची के स्वजन की तलाश में आसपास के लोगों से संपर्क किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। जिले के सभी थानों को सूचना दी गई और इंटरनेट मीडिया पर फोटो प्रसारित किए गए। तब जाकर बच्ची को उसके माता-पिता से मिलवाया। वहीं कोतवाली सेक्टर-24 क्षेत्र के गांव चौड़ा से छह वर्षीय विशाल 17 जुलाई की सुबह गुम हो गया था। विशाल के पिता राजू ने पुलिस से गुहार लगाई तो मुकदमा दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने आस-पास के 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की और बच्चे के फोटो स्थानीय लोगों को दिखाते हुए उसके बारे पता लगाने का प्रयास किया। जिसके बाद बच्चे को सेक्टर-22 स्थित शिव मंदिर के पास से सकुशल बरामद कर लिया। अपने-अपने बच्चों से मिलकर स्वजन की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े।

