ग्रेटर नोएडा फेज दो कोतवाली क्षेत्र से अपहृत छह साल के बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। बच्चे का अपहरण करने वाला आरोपित भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोपित ने पीड़ित पिता से तीन लाख की फिरौती मांगी थी सौदा 30 हजार में तय हुआ था। फिरौती के 30 हजार रुपये ऑनलाइन वसूले गए। खाते में ट्रांसफर यह रकम केस में अहम साक्ष्य है।

नोएडा से छह साल के बच्चे का अपहरण करने वाला गिरफ्तार, UPI के माध्यम से ली थी फिरौती की रकम।

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। ग्रेटर नोएडा फेज दो कोतवाली क्षेत्र से अपहृत छह साल के बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। बच्चे का अपहरण करने वाला आरोपित भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोपित की पहचान बरुण के रूप में हुई है। वह मूल रूप से हरदोई के बमटापुर का रहने वाला है। वर्तमान में पीड़ित के घर के पड़ोस में नया गांव में रह रहा था। UPI से ली फिरौती की रकम बच्चे का अपहरण कर आरोपित ने पीड़ित पिता से तीन लाख की फिरौती मांगी थी, सौदा 30 हजार में तय हुआ था। फिरौती के 30 हजार रुपये ऑनलाइन वसूले गए। खाते में ट्रांसफर यह रकम केस में अहम साक्ष्य है। डीसीपी सेंट्रल नोएडा अनिल यादव ने बताया कि घटना के 12 घंटे के अंदर अपहृत बच्चे को सकुशल बरामद किया गया है। घर के सामने से खेलने के दौरान आरोपित ने बच्चे का अपहरण कर लिया था। Zero Tolerance Against Crime - पैसों के लालच में पड़ोसी के पुत्र का अपहरण करने वाले अभियुक्त को @noidapolice द्वारा 12 घंटे के अन्दर गिरफ्तार करते हुए अपहृत को सकुशल बरामद किया गया है। #WellDoneCops #GoodWorkUPP pic.twitter.com/Y8PUYXcgdj— UP POLICE (@Uppolice) June 26, 2023 सूचना मिलते ही मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई। करीब 20 से अधिक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई। अपहरण के तुरंत बाद ही पीड़ित पिता ने पुलिस को सूचना दी कि अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर फिरौती मांगी है। फिरौती देने के बाद बच्चे को एनएसईजेड के समीप से पुलिस ने बरामद कर लिया। सर्विलांस टीम, एसओजी व लोकल इंटेलिजेंस की सहायता से घटनास्थल के आसपास पुलिस ने दो घंटे तक छापेमारी की। फुटेज की मदद से पता चला कि आरोपित पीड़ित के पड़ोस में रहने वाला बरुण है। नोएडा सेक्टर-37 से किया आरोपित गिरफ्तार आरोपित की पहचान होने के बाद पुलिस ने उसको रविवार को नोएडा सेक्टर-37 के समीप से गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि आरोपित पूर्व में भी वर्ष 2017 में वाहन चोरी व 2021 में अपहरण के मामले में गुरुग्राम से जेल जा चुका है।

Edited By: Nitin Yadav