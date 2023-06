इस्टाग्राम पर की दोस्ती, किडनैप कर किशोरी के साथ किया दुष्कर्म; दरिंदगी करने वाला आरोपित गिरफ्तार

नोएडा की एक किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपित ने इंस्टाग्राम के माध्यम से किशोरी से दोस्ती की थी। किशोरी को बहला-फुसलाकर वह अपने साथ ले गया है। पुलिस ने हापुड़ के आरोपित की गिरफ्तार करने के साथ किशोरी को भी बरामद कर लिया है। किशोरी ने बताया कि आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया है।

इस्टाग्राम पर की दोस्ती, किडनैप कर किशोरी के साथ किया दुष्कर्म

Your browser does not support the audio element.

नोएडा, जागरण संवाददाता। कोतवाली सेक्टर-39 क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपित ने इंस्टाग्राम के माध्यम से किशोरी से दोस्ती की थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया और हापुड़ निवासी आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। तीन जून को लापता हुई थी किशोरी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि तीन जून को एक किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। किशोरी की मां ने छह जून को गुमशुदगी दर्ज कराई थी। किशाेरी को बरामद करने के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया था। बोटेनिकल बस स्टैंड से आरोपित गिरफ्तार जांच में पता चला कि हापुड़ के मोहल्ला कोटला के जुबैर खान ने इंस्टाग्राम के माध्यम से किशोरी से दोस्ती की थी। जुबैर खान ही किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। बृहस्पतिवार को पुलिस ने सूचना के आधार पर बोटेनिकल बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। किशोरी से युवती ने किया दुष्कर्म साथ ही किशोरी को भी बरामद कर लिया। किशोरी ने बताया कि आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। किशोरी का मेडिकल कराया गया और आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

Edited By: Shyamji Tiwari