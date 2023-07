नोएडा के सेक्टर 51 स्थिति ग्रीन बेल्ट को कब्रिस्तान बनाने के प्रयास का मामला सामने आया है। पड़ताल में सामने आया कि मुख्य सड़क के बगल में स्थित करीब 130 वर्गमीटर जमीन पर मजार बना है। कुछ शव भी इस परिसर में दफनाए गए हैं लेकिन इसके साथ ही 130 वर्गमीटर जमीन के बगल में स्थित ग्रीन बेल्ट में भी अवैध तरीके से शव चुपके से दफना दिया जाता है।

Noida News: सेक्टर-51 की ग्रीन बेल्ट में शव दफना बना रहे कब्रिस्तान, जिम्मेदार मौन।

Your browser does not support the audio element.

नोएडा, वैभव तिवारी। ग्रीन बेल्ट को कब्रिस्तान बनाने के प्रयास का मामला सेक्टर-51ए, बी ब्लाक में सामने आया है। मामले में सेक्टर की आरडब्ल्यूए अध्यक्ष ने प्राधिकरण पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि शिकायत करने पर प्राधिकरण के अधिकारी कहते हैं कि क्या अब हम जाकर कब्र खोदेंगे। सेक्टर-51 पुलिस चौकी के बगल में स्थित ग्रीन बेल्ट में अवैध तरीके से शव दफनाने की शिकायत आरडब्ल्यूए की तरफ से प्राधिकरण को तीन वर्ष जून 2020 से की जा रही है, लेकिन करोड़ों की जमीन को बचाने के लिए प्राधिकरण की तरफ से कोई प्रयास नहीं किए जा रहा है। चुपके से दफनाते हैं शव दैनिक जागरण की पड़ताल में सामने आया कि मुख्य सड़क के बगल में स्थित करीब 130 वर्गमीटर जमीन पर मजार बना है। कुछ शव भी इस परिसर में दफनाए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही 130 वर्गमीटर जमीन के बगल में स्थित ग्रीन बेल्ट में भी अवैध तरीके से शव चुपके से दफना दिया जाता है। प्राधिकरण को रोकना चाहिए अवैध कब्जा: स्थानीय लोग इसका विरोध सेक्टर-51ए व बी ब्लॉक के लोग करते हैं। उनका कहना है कि ग्रीन बेल्ट को कब्रिस्तान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्राधिकरण को अवैध कब्जे को तत्काल रोकना चाहिए, ताकि यहां अतिक्रमण नहीं हो सके। लोगों का दावा है कि कोरोना काल के समय में भी अवैध तरीके से ग्रीन बेल्ट में शव दफनाए गए थे। वहीं, जून के पहले सप्ताह में भी ग्रीन बेल्ट में शव दफनाने का आरोप आरडब्ल्यूए की तरफ से लगाया गया है। आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों ने बताया कि लगातार हुई शिकायत के बाद वर्ष 2021 में प्राधिकरण व प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में 130 मीटर भूमि जिसपर मजार बनी हुई है। उसे चारदीवारी, कटीले तार व खंभे लगाकर ग्रीन बेल्ट से अलग कर दिया गया, लेकिन मौजूदा समय में तार को तोड़ दिया गया है, जिसमें से चारदीवारी से खंभे के बीच में लगे हुए तार को निकाल दिया गया है। इससे लोग आवाजाही करते हैं। शिकायत मिली तो होगी कार्रवाई: अधिकारी इस संबंध में एसीपी तृतीय सौम्या सिंह ने कहा कि ट्वीट के जरिये जानकारी मिली है। किसी ने भी थाना या चौकी पर प्रार्थना पत्र नहीं दिया है। यदि शिकायत मिलती है, तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Nitin Yadav