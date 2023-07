Noida: जलस्तर बढ़ने से नोएडा में उफान पर हिंडन नदी, Ecotech 3 के पास सैकड़ों गाड़ियां डूबीं

नोएडा, जागरण संवाददाता। इन दिनों यमुना-गंगा के साथ-साथ नोएडा-गाजियाबाद में बहने वाली हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। अब हरनंदी का जलस्तर बढ़ने के कारण डूब क्षेत्र में अवैध रूप से बनाई गई व्यावसायिक जगहों पर पानी घुस रहा है।

इसके साथ ही किसानों की हजारों बीघा फसल बर्बाद हो गई है। मंगलवार को सेक्टर- 142 स्थित इकोटेक तीन थाना क्षेत्र के पुराना सुत्याना गांव के डूब क्षेत्र में स्थित एक प्लाट में खड़ी करीब 401 गाड़ियां पानी में जलमग्न हो गई।

#WATCH | Noida, UP: Due to an increase in the water level of Hindon River, the area near Ecotech 3 got submerged due to which many vehicles got stuck. pic.twitter.com/a5WOcLCH02