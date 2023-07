Noida: पाकिस्तानी महिला और उसके साथी को कोर्ट से जमानत, साथ रहने का दिया निर्देश; विदेश जाने को लेकर क्या कहा

Noida News नोएडा की एक अदालत ने पाकिस्तानी महिला सीमा और उसके प्रेमी सचिन को जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने सीमा और सचिन को जमानत देते हुए साथ में भारत से बाहर ना जाने का आदेश दिया है। वहीं अदालत ने महिला और उसके प्रेमी से पहले गुरुवार को सचिन के पिता नेत्रपाल को जमानत दे दी थी।

Noida: पाकिस्तानी महिला और उसके साथी को कोर्ट से जमानत, साथ रहने का दिया निर्देश।

नोएडा, जागरण संवाददाता। नोएडा की एक अदालत ने पाकिस्तानी महिला सीमा और उसके प्रेमी सचिन को जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने सीमा और सचिन को जमानत देते हुए साथ में भारत से बाहर ना जाने का आदेश दिया है। वहीं, अदालत ने महिला और उसके प्रेमी से पहले गुरुवार को सचिन के पिता नेत्रपाल को जमानत दे दी थी। ऑटो चलाता था महिला का पति पाकिस्तानी महिला के पति गुलाम हैदर जखरानी ने कहा कि वह पाकिस्तान के कराची में आटो चलाते थे। उनके सीमा के संबंध मधुर थे। कभी दोनों में कोई विवाद नहीं हुआ। वर्ष 2019 में वह मजदूरी करते सऊदी अरब चले गए। उनकी पत्नी ने भारत जाने के लिए घर बेच दिया और अपने साथ सभी आभूषण लेकर चली गई। क्या है मामला बता दें कि पाकिस्तान की रहने वाली चार बच्चों की मां सीमा गुलाम हैदर की पब्जी खेलते दौरान ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में रहने वाले सचिन से दोस्ती हुई। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। सचिन व सीमा सात दिन तक नेपाल में रहे। सचिन से शादी करने के लिए सीमा पाकिस्तान से भारत आ गई। इसके लिए उसने पाकिस्तान से दुबई और फिर वहां से नेपाल का फ्लाइट का टिकट कराया। नेपाल से बस में सवार होकर 13 मई को सीमा रबूपुरा आ गई। यहां वह डेढ़ महीने तक अवैध रूप से रही। जानकारी होने पर पुलिस ने तीन जुलाई को सीमा, उसके प्रेमी सचिन व सचिन के पिता नेत्रपाल को गिरफ्तार किया है।

Edited By: Nitin Yadav