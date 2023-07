नोएडा सेक्टर-20 थाना क्षेत्र स्थित एक मॉल में रविवार देर रात मामूली बात पर दो महिलाओं में विवाद हो गया था जिसके बाद दोनों के बीच मारपीट हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक महिलाओं में धक्का-मुक्की के साथ एक-दूसरे से हाथापाई कर दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच के लिए घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है।

नोएडा के मॉल में भिड़ी दो महिलाओं, चेन स्नेचिंग से जुड़ा है मामला; जांच में जुटी पुलिस।

नोएडा, जागरण संवाददाता। नोएडा सेक्टर-20 थाना क्षेत्र स्थित एक मॉल में रविवार देर रात मामूली बात पर दो महिलाओं में विवाद हो गया था, जिसके बाद दोनों के बीच मारपीट हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक, महिलाओं में धक्का-मुक्की के साथ एक-दूसरे से हाथापाई कर दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच के लिए घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। पुलिस ने बताया कि टैक्सी और बाइक के नंबर के आधार पर की दोनों महिलाओं की पहचान की गई है। वहीं, एक पक्ष की महिला के पति ने चेन स्नेचिंग का भी आरोप लगाया है।

Edited By: Nitin Yadav