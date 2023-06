नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद, स्कूटी पर बैठे बच्चे से लूटा मोबाइल; पीछा करने में मां-बेटे घायल

नोएडा में बाइक सवार बदमाशों के हौंसले बुलंद हैं। स्कूटी पर मां के साथ पीछे बैठे बच्चे से बदमाशों ने मोबाइल लूट लिया। स्कूटी पर पीछे बैठा बेटा अपनी मौसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। बच्चे ने शोर मचाया तो महिला ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाशों का स्कूटी से पीछा किया। चौराहे पर लाल बत्ती होने के चलते खड़े वाहनों से टकराकर महिला घायल हो गई।

नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद, स्कूटी पर बैठे बच्चे से लूटा मोबाइल;

Your browser does not support the audio element.

नोएडा, जागरण संवाददाता। कोतवाली सेक्टर-24 क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों के हौंसले बुलंद हैं। स्कूटी पर मां के साथ पीछे बैठे बच्चे से बदमाशों ने मोबाइल लूट लिया। बदमाशों का पीछा करने के दौरान महिला की स्कूटी लालबत्ती पर खड़े वाहन से टकरा, जिसमें मां-बेटे चोटिल भी हो गए। हालांकि, पुलिस ने कुछ ही देर में बाइक सवार दोनों लुटेरों को ईएसआईसी अस्पताल के पास से दबोच लिया। घर लौट रही थी महिला सेक्टर-22 की रचना बुधवार शाम अपने बेटे के साथ स्कूटी से घर लौट रही थीं। स्कूटी पर पीछे बैठा बेटा अपनी मौसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। तभी बाइक पर आए दो बदमाश उससे मोबाइल छीनकर ले गए। नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद. एसीपी ऑफिस और थाने के बीच बदमाश स्कूटी पर पीछे बैठे बच्चे से मोबाइल लूट ले गए. महिला ने जब बदमाशों का पीछा किया तो वह लालबत्ती पर खड़े वाहन से टकरा गई, जिससे बच्चा और महिला चोटिल हो गई.#Noida @noidapolice @Uppolice pic.twitter.com/by3wHCTaBq — Shyamji Tiwari (@M_ShyamJi) June 28, 2023 खड़े वाहन से टकराई महिला की स्कूटी बच्चे ने शोर मचाया तो महिला ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाशों का स्कूटी से पीछा किया। एडोब चौराहे पर लाल बत्ती होने के चलते खड़े वाहनों से टकराकर महिला घायल हो गई, लेकिन बदमाश भाग निकले। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और महिला को अस्पताल पहुंचाया। कुछ ही देर में बदमाशों को पकड़ा डीसीपी हरीश चंदर ने बताया कि पुलिस ने घेराबंदी करते हुए कुछ ही देर में बाइक सवार दोनों लुटेरों को ईएसआईसी अस्पताल के पास से दबोच लिया। दोनों की पहचान इटावा के कुलदीप और गांव चौड़ा के सूरज के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के पास से लूटा गया मोबाइल भी बरामद कर लिया है।

Edited By: Shyamji Tiwari