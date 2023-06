Noida: खुद को डॉक्टर बताकर युवती को फंसाया, मेट्रिमोनी साइट से संपर्क में आए युवक ने ठगे सात लाख रुपये

नोएडा में मेट्रिमोनी साइड पर मिले एक युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर ठगी का शिकार बना लिया। आरोपित प्रदीप ने युवती से बताया कि वह विदेश में डॉक्टर है। वह भारत में अस्पताल खोलना चाहता है। जल्द ही वह भारत आकर रहने लगेगा। प्रदीप पाठक ने झांसे में लेकर पीड़िता से 7 लाख 15 हजार 400 रुपये ट्रांसफर करा लिए।

नोएडा, जागरण संवाददाता। मेट्रिमोनी साइड पर मिले एक युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर ठगी का शिकार बना लिया। आरोपित ने खुद को विदेश में डॉक्टर बताया। इसके बाद भारत में शिफ्ट होने के नाम पर 7.15 लाख रुपए युवती से ठग लिए। मेट्रिमोनी साइट पर किया था सर्च ठगी का अहसास होने पर पीड़िता ने साइबर क्राइम थाने में आरोपित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। सेक्टर-34 में रहने वाली पीड़िता ने पुलिस में दर्ज कराई एफआईआर में बताया कि मार्च 2023 में शादी के संबंध में भारत मेट्रिमोनी साइट पर सर्च किया, जिससे प्रदीप पाठक नामक व्यक्ति से संपर्क हुआ। खुद को विदेश में बताया डॉक्टर प्रदीप से शादी के संबंध में बात हुई तो उसने बताया कि वह विदेश में डॉक्टर है। वह भारत में अस्पताल खोलना चाहता है। जल्द ही वह भारत आकर रहने लगेगा। इस दौरान उसने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज कोरियर के माध्यम से साझा किए। आरोप है कि प्रदीप पाठक ने झांसे में लेकर पीड़िता से 7 लाख 15 हजार 400 रुपये ट्रांसफर करा लिए। आरोपित ने कहा कि वह कुछ समय बात इस धनराशि को लौटा देगा, लेकिन आरोपित ने उसे धोखा दिया। साइबर क्राइम थाना प्रभारी रीता यादव ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

