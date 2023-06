नोएडा: दो दिन से गायब युवक का हिंडन नदी में बहता मिला शव, नशे का था आदी

बताया जा रहा है कि शव की शिनाख्त हो गई है। मृतक के भाई दीपक शर्मा ने बताया है कि यह मेरा भाई अरुण शर्मा है। मृतक चौतपुर कॉलोनी थाना सेक्टर-63 नोएडा का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि मृतक दो दिन पहले ही घर से निकला था और नशा करने का आदी था। घरवाले उसकी तलाश कर रहे थे लेकिन आज उसका शव मिला है।

हिंडन नदी में बहता मिला युवक का शव।

नोएडा, जागरण संवाददाता। नोएडा थाना सेक्टर-63 पर शुक्रवार दिन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां सूचना मिली कि एक डेड बॉडी हिंडन नदी में बहकर आ रही है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकलवाया गया, इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव भिजवा दिया गया। बताया जा रहा है कि शव की शिनाख्त हो गई है। मृतक के भाई दीपक शर्मा ने बताया है कि यह मेरा भाई अरुण शर्मा है। मृतक चौतपुर कॉलोनी, थाना सेक्टर-63 नोएडा का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि मृतक दो दिन पहले ही घर से निकला था और नशा करने का आदी था। घरवाले उसकी तलाश कर रहे थे लेकिन आज उसका शव मिला है।

